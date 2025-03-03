Кравец о 2:6 от «Динамо» Минск: «Светлое пятно у «Куньлуня» – большинство, тоже что-то умеем, значит. Результат закономерен, в обороне нужно играть четче»

Китайский клуб потерпел поражение со счетом 2:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Достойный первый период, второй – безобразный, полное невыполнение игрового задания, большое количество ошибок, что приводит к голам не только с такой командой, но и любой в КХЛ.