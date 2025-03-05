Непроходимый тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский фильм по одной фразе

Очень сложный уровень «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»Хотите проверить свои знания в области советского кинематографа? Мы предлагаем вам пройти увлекательный тест, в котором вам предстоит угадать известные советские фильмы по одной фразе.
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