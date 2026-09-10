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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Кинолог из СВАО расскажет, как научить собаку слышать хозяина

Кинолог из СВАО расскажет, как научить собаку слышать хозяина

12 сентября на площадке для выгула собак по адресу: улица Ротерта, владение 10, корпус 5, в Лосиноостровском районе состоится открытая лекция кинолога Надежды Александровны Герасимовой.

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