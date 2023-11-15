Сдавать квартиры хотят разрешить только через «Госуслуги»

Запрет на посуточную сдачу внаем квартир без счетчиков, ответственность собственника за действия арендаторов и обязательная подача уведомления в налоговую — такие поправки могут появиться в правительственном законопроекте о необходимости соблюдения прав соседей при краткосрочном найме жилых помещений.