Сдавать квартиры хотят разрешить только через «Госуслуги»

Запрет на посуточную сдачу внаем квартир без счетчиков, ответственность собственника за действия арендаторов и обязательная подача уведомления в налоговую — такие поправки могут появиться в правительственном законопроекте о необходимости соблюдения прав соседей при краткосрочном найме жилых помещений.
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