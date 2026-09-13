Ученый назвал 3 шага для промышленного выращивания яблок в Сибири

Владимир Кумпан, возглавляющий учебно-опытное хозяйство Омского ГАУ и имеющий степень кандидата сельскохозяйственных наук, в беседе с ТАСС Сибирь заявил: для того чтобы выращивание яблок в Сибири приобрело промышленные масштабы, необходимо решить три ключевые задачи — вывести районированные сорта, наладить переработку плодов и обеспечить их сбыт через розничные сети.
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