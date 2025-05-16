Бывший защитник «Рубина» и «Краснодара» Егор Сорокин, ныне выступающий за «Кайрат», в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку отметил, что даже самой талантливой молодежи трудно пробиться в основной состав «Зенита».
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