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Царьград

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Брэд Питт покорил поклонников молодым видом на US Open

Брэд Питт покорил поклонников молодым видом на US Open

Видео с Брэдом Питтом на финале US Open в Нью-Йорке собрало 6,5 млн просмотров. Актера запечатлели в светло-фиолетовом поло и бейсболке, вызывая восхищение поклонников.

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