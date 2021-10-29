Как мир и Россия предлагают предотвращать климатическую катастрофу, из Кишинева в приемную к Тиму Куку и Meta вместо Facebook

С чем Россия едет на главный за шесть лет климатический саммит в Глазго и почему он может стать разочарованием Климатический саммит в Глазго призван стать прорывом в мировой экологической политике — но, скорее всего, станет огромным разочарованием.
С чем Россия едет на главный за шесть лет климатический саммит в Глазго и почему он может стать разочарованием Климатический саммит в Глазго призван стать прорывом в мировой экологической политике — но, скорее всего, станет огромным разочарованием.
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