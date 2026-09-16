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Воронежские новости

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Легковушка и грузовик столкнулись на трассе вод Воронежем: один человек погиб

Легковушка и грузовик столкнулись на трассе вод Воронежем: один человек погиб

Вчера, 15 сентября, около 11:10 на 21 км дороги «Воронеж-Луганск-Давыдовка» в Острогожском районе произошла серьезная авария.

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