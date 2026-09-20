Актера из сериала "Кадетство" Куликова похоронили в Тверской области

vk.ru/Тверской государственный театр кукол В Лихославле Тверской области 19 сентября прошли похороны заслуженного артиста РФ, ветерана Тверского государственного театра кукол Аркадия Куликова.
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