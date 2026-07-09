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Лиге Европы. 1-й квалификационный раунд. «Карабах» против «Вестри», «Шериф» сыграет с «Алюминием», «Динамо» Киев – с «Университатя Клуж»

Сегодня пройдут первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.  «Карабах» примет исландский «Вестри», «Шериф» сыграет дома со словенским «Алюминием», киевское «Динамо» встретится на своем поле с «Университатя Клуж».

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