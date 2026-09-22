Председатель СК России дал поручение представить доклад по информации о мошеннических действиях предпринимателя в Московской области

В эфире новостной программы на федеральном телеканале вышел сюжет о деятельности предпринимателя, который, не имея медицинского образования, предоставляет услуги по восстановлению зрения, используя для этого сомнительные методы, не предполагающие традиционного медицинского вмешательства и лечения.