Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России дал поручение представить доклад по информации о мошеннических действиях предпринимателя в Московской области

Председатель СК России дал поручение представить доклад по информации о мошеннических действиях предпринимателя в Московской области

В эфире новостной программы на федеральном телеканале вышел сюжет о деятельности предпринимателя, который, не имея медицинского образования, предоставляет услуги по восстановлению зрения, используя для этого сомнительные методы, не предполагающие традиционного медицинского вмешательства и лечения.

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