В Татарстане врачи достали пулю из глаза мужчины с помощью магнита

Врачи городской больницы №5 Набережных Челнов спасли мужчине глаз, в котором оказалась пуля. По словам пострадавшего, травму он получил случайно, выстрел был из травматического пистолета с близкого расстояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии