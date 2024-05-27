Покупатели лижут яйца, чтобы получить миллион

Скандал с сетью «Жизньмарт» вышел на новый уровень. Владелец сети «Жизньмарт» Иван Зайченко пожалел о своем обещании заплатить по 1 млн рублей каждому, кто докажет, что отравился продукцией из его магазинов.
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