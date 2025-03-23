Президентские выборы на Украине: заявления США и позиция Киева

Стив Уиткофф: выборы президента Украины 2025 «Выборы состоятся» Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что украинские власти согласились провести президентские выборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии