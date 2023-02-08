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Карло Анчелотти: «Винисиус снова доказал, что он великий игрок. Бензема и Милитао будут тренироваться в пятницу, Карвахаль и Асенсио тоже вернутся»

Карло Анчелотти: «Винисиус снова доказал, что он великий игрок. Бензема и Милитао будут тренироваться в пятницу, Карвахаль и Асенсио тоже вернутся»

Карло Анчелотти оценил игру Винисиуса в матче против «Аль-Ахли». «Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Ахли» со счетом 4:1.

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