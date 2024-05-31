Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова

© ugra-news.ruВчера 11K прочитали Нам нужно создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перебрасывать резервы с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под наши дистанционные удары.