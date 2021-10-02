Всё о женщинах

68 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алла Неизвестная (Незнакомка)
    ничего он не получит... подписал контракт на свою голову!Умерла жена Прохо...
  • ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
    Так не надо их приглашать, что бы поспали, да поели. И жаловаться не придётся. Каждая имеет того мужчину--которого до...Новая жалоба женщ...
  • Olga Rogova
    Дождался все-таки! Сколько раз женился на женщинах богатых и знаменитых, потом разводился... видимо, ничего не светил...Умерла жена Прохо...

Новая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишине

Новая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишине

Казалось бы, что нового можно узнать об отношениях на 37-м году жизни? Но вот в глаза мне бросился один интересный тренд.

Вернуться к статье
1
Обсудить
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Так не надо их приглашать, что бы поспали, да поели. И жаловаться не придётся. Каждая имеет того мужчину--которого достойна. Надо себя любить, а не размениваться сексуально озабоченных самцов.

Картина дня

наверх