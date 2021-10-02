Новая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишине

Всё о женщинахПолитикаНовая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишинеКазалось бы, что нового можно узнать об отношениях на 37-м году жизни? Но вот в глаза мне бросился один интересный тренд.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Так не надо их приглашать, что бы поспали, да поели. И жаловаться не придётся. Каждая имеет того мужчину--которого достойна. Надо себя любить, а не размениваться сексуально озабоченных самцов.Комментировать
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