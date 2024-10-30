Мужчину, который избил гостя на своей свадьбе отправили в колонию на 4 года. ЧП произошло в ресторане на Карла Маркса, где отмечали свадьбу.
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Мужчину, который избил гостя на своей свадьбе отправили в колонию на 4 года. ЧП произошло в ресторане на Карла Маркса, где отмечали свадьбу.