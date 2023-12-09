Боец ВС РФ сообщил об уклонении ВСУ от стрелковых боев в районе Артемовска

Украинские военнослужащие под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике стараются избегать стрелковых боев и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики подступают к ним ближе.
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