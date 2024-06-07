Песков: дискуссия с Путиным на ПМЭФ будет посвящена теме политэкономии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выдвинул предположение, что дискуссия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) во время пленарного заседания, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин, так или иначе будет посвящена теме политической экономии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии