Песков: дискуссия с Путиным на ПМЭФ будет посвящена теме политэкономии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выдвинул предположение, что дискуссия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) во время пленарного заседания, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин, так или иначе будет посвящена теме политической экономии.