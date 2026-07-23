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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» готов предложить Родри контракт на 4 года и ведет переговоры с его агентами. Хавбек «Ман Сити» готов перейти в «Мадрид» (Sky Sport)

« Реал » работает над подписанием Родри. Как сообщает Sky Sport, во вторник представители мадридского клуба провели встречу с агентами полузащитника « Манчестер Сити » в ресторане неподалеку от столицы Испании .

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