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Устенко: Украина при отсутствии помощи от Запада скоро перейдет к плану «Б»

Устенко: Украина при отсутствии помощи от Запада скоро перейдет к плану «Б»

Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что если в ближайшее время Украина не получит денег от Запада, Киеву придется переходить в начале 2024 года к плану "Б".

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