Оперативники проводят обыск в квартире главреда The Insider по делу о клевете

По мнению представителей The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), визит правоохранителей связан с делом о клевете, заведенным по заявлению голландского журналиста.
По мнению представителей The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), визит правоохранителей связан с делом о клевете, заведенным по заявлению голландского журналиста.
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