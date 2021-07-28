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Оперативники проводят обыск в квартире главреда The Insider по делу о клевете

Оперативники проводят обыск в квартире главреда The Insider по делу о клевете

По мнению представителей The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), визит правоохранителей связан с делом о клевете, заведенным по заявлению голландского журналиста.

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