Прогноз погоды в Крыму на 8 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 8 ноябряВ Симферополе +16 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +14 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +15 и облачно с прояснениямиВ Ялте +18 и облачно с прояснениямиВ Алуште +17 и облачно с.