Лыжная ретрогонка пройдет в рамках «Зимы в Москве»

На лыжно-биатлонной трассе олимпийского комплекса «Лужники» 6 февраля пройдет уникальное событие — лыжная ретрогонка, организованная Департаментом спорта города Москвы в рамках масштабного проекта «Зима в Москве».
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