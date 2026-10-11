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Газета.ру

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The Guardian: амурский тигр растерзал мужчину в британском зоопарке

The Guardian: амурский тигр растерзал мужчину в британском зоопарке

Мужчина погиб после того, как проник в вольер с тигром в британском зоопарке, сообщает The Guardian.Инцидент произошел в субботу, 10 октября, в Йоркширском парке дикой природы близ Донкастера.

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