The Guardian: амурский тигр растерзал мужчину в британском зоопарке

Мужчина погиб после того, как проник в вольер с тигром в британском зоопарке, сообщает The Guardian.Инцидент произошел в субботу, 10 октября, в Йоркширском парке дикой природы близ Донкастера.
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