На Украине заявили о передаче США списка целей для атак ВСУ по РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью каналу CNN заявил, что США рассматривают просьбу Киева снять ограничения на использование оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь российской территории.
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