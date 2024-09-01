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На Украине заявили о передаче США списка целей для атак ВСУ по РФ

На Украине заявили о передаче США списка целей для атак ВСУ по РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью каналу CNN заявил, что США рассматривают просьбу Киева снять ограничения на использование оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь российской территории.

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