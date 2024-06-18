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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прогноз Палагина – гол Кварацхелии в матче с Турцией: «Вокруг Хвичи строится вся игра Грузии»

Автор Спортса Слава Палагин сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Евро-2024 между Турцией и Грузией.

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