«Алка обслуживала чинуш в бане». Сеть кипит от признаний экс-мужа Пугачевой

Алла Пугачёва в бане, 1978 г.4,6K прочтений Сегодня Бывший муж Аллы Пугачевой, музыкальный продюсер ЕвгенийБолдин, организовавший в России гастроли многих зарубежных звёзд и создавший в Советском Союзе первый театр эстрадной песни, дал интервью каналу «На Рублёвке — на Новой Риге — life», в котором экс-супруг Примадонны разгромил нынешнего мужа Аллы Борисовны — иноагента Максима Галкина: «Галкин, к сожалению, он и здесь когда находился, на концертах везде со сцены говорил гадости про власти.
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