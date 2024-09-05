«Алка обслуживала чинуш в бане». Сеть кипит от признаний экс-мужа Пугачевой

Алла Пугачёва в бане, 1978 г.4,6K прочтений Сегодня Бывший муж Аллы Пугачевой, музыкальный продюсер ЕвгенийБолдин, организовавший в России гастроли многих зарубежных звёзд и создавший в Советском Союзе первый театр эстрадной песни, дал интервью каналу «На Рублёвке — на Новой Риге — life», в котором экс-супруг Примадонны разгромил нынешнего мужа Аллы Борисовны — иноагента Максима Галкина: «Галкин, к сожалению, он и здесь когда находился, на концертах везде со сцены говорил гадости про власти.