Доход перемены мест: выплаты земским учителям увеличат в полтора раза

Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства, согласно которому единовременные выплаты по программе «Земский учитель» увеличиваются в полтора раза — до 3 млн рублей для регионов Дальнего Востока и новых территорий и до 1,5 млн рублей в остальных субъектах РФ.
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