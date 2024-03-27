Доход перемены мест: выплаты земским учителям увеличат в полтора раза

Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства, согласно которому единовременные выплаты по программе «Земский учитель» увеличиваются в полтора раза — до 3 млн рублей для регионов Дальнего Востока и новых территорий и до 1,5 млн рублей в остальных субъектах РФ.