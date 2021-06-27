Почему Единую Россию на выборах возглавят именно Шойгу и Лавров

Темы дняПолитикаПочему Единую Россию на выборах возглавят именно Шойгу и Лавров Шёпот Кремля Уже этой осенью состоятся выборы в Государственную Думу. С момента предыдущих прошло почти пять лет.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНАвторитет вЕдРа уже ниже плинтуса, и даже Шойгу с Лавровым его не спасут. И не надо приписывать к заслугам партии то, что чиновники должны были и так делать за свою зарплату. А если говорить о достижениях, то ошибки, промахи, раздолбайство и преступления чиновников - единороссов перевесят их многократно!АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНХотя нет сомнений, что используя административный ресурс, а, проще говоря, подтасовки и фальсификации , "Единая Россия" победит на выборах с большим перевесом. Так что Шойгу с Лавровым уже можно поздравить!Виктор Пермяков1. Все перечисленные достижения - не благодаря ЕР, а вопреки ее действиям.Виктор Пермяков1. Все перечисленные достижения - не благодаря ЕР, а вопреки ее действиям. 2. Лавров и Шойгу могут и потерять часть авторитета за то, что возглавляют партию жуликов. 3. Лавров и Шойгу 100% не будут заседать в думе, если их выберут, а отдадут мандат какому нибудь Пупкину, которого никто не знает (это очередной обман избирателей в нашем законодательстве - выбираем одних, а в думе оказываются другие). 5. Прав Александр - ЕР ненавидят большинство людей, но они опять победят.WWaleryНа каких основаниях некоторые комментаторы пользуют такое слово как "жулики"? Только ли в силу своей анонимности? И тем не менее такие слова следует обосновывать фактами, иначе сам комментатор превращается в реального жулика - клеветника, с соответствующими последствиями.Виктор ПермяковВы правы, сейчас к любой критике властей нужно относится с оглядкой, можно нарваться на "неприятности". Они окружили себя законами, охраной, решетками. Однако нищенское существование большинства людей, при богатейшей стране, принятие некоторых законов против народа и т.д., показывает, что положительные слова при характеристике такой деятельности, трудно подобрать.WWaleryВот Вы написали о нищенском существовании большинства людей, при богатейшей стране, однако есть комментаторы, которые утверждают что сегодня отлично и было плохо при СССР, даже эти волочи выражаются не иначе, как "сссрань". Вот этих всех бы вычистить, уверен обществу станет лучше.Комментировать
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