Оперативниками Альметьевска пресечена деятельность наркопритона

В рамках профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Альметьевскому району задержали 51-летнего местного жителя, который использовал свою квартиру для потребления наркотических средств.
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