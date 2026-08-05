"Малыш" или советские бойцы? Кто поставил точку во Второй мировой войне

Шестого августа 1945 года мир впервые узнал, что такое ядерная бомба, сброшенная на мирный город. Хиросима была разрушена дотла, от людей, которых бомбардировка застала на улице, остались только тени на асфальте, те, кто не погиб сразу, умирали потом медленно и мучительно.