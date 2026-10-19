Джейсон Судейкис в свежем выпуске подкаста Talk Easy with Sam Fragoso признался, что после длинной паузы снова "слышит" героев "Теда Лассо" (Ted Lasso) – и даже новые женские голоса из команды, появившейся в третьем сезоне.
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