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Царьград

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Москва увеличила норматив машино-мест в два раза, заявила Радченко

Москва увеличила норматив машино-мест в два раза, заявила Радченко

Ирина Радченко рассказала о росте стоимости паркингов в Москве. Согласно постановлению от 5 августа 2026 года, столица увеличила нормы машино-мест в жилых комплексах вдвое, что отразится на сегментах комфорт-плюс и бизнес-класса.

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