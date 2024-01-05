Немецкое статистическое управление Destatis информирует, что в декабре 2023 года инфляция в ФРГ ускорилась до 3,7% годовых и для сравнения, то в ноябре 2023 года инфляция в ФРГ фиксировалась на уровне 3,2%.
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