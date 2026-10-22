В Китае представили робота-телохранителя, который владеет кунг-фу и способен поднять автомобиль / © Unitree В начале ролика робот забирается на крышу автомобиля на площадке с металлоломом, совершает сальто назад, а затем наносит удары коленями, локтями и кулаками.