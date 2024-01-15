На ВЭФ обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти COVID по числу смертей Ольга ВайленкоНа предстоящем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, внимание мировых лидеров и экспертов будет приковано к обсуждению нового вызова — «болезни X».
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