На ВЭФ обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти COVID по числу смертей Ольга ВайленкоНа предстоящем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, внимание мировых лидеров и экспертов будет приковано к обсуждению нового вызова — «болезни X».