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Жителя Благовещенска оштрафуют за громко мяукающего от тоски кота

Жителя Благовещенска оштрафуют за громко мяукающего от тоски кота

Житель Благовещенска уехал на неделю из дома и бросил кота без присмотра.Управление ветеринарии по Амурской области сообщает, что обеспокоенные соседи пожаловались на кричащего из запертой квартиры кота.

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