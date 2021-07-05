Матчи 19-го тура КПЛ посетили 11 600 зрителей

Матчи 19-го тура чемпионата посетили 11 600 зрителей, это в среднем по 2 320 человек на игру. Отметим, матчи в Алматы и Кызылорде прошли без зрителей.
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