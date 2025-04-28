Миронов предложил сформировать кадровый резерв для госслужбы из ветеранов спецоперации

Соавтором проекта выступил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается формировать федеральный и региональный кадровый резерв из числа участников специальной военной операции для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, документ оказался в распоряжении РИА Новости.