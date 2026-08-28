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Иркутск Сегодня

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Художник Анатолий Мущенко получил награду за вклад в развитие Иркутска

7 июня на острове Юность в Иркутске прошла церемония «Время. События. Люди», приуроченная к 365-летию города.

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