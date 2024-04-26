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Царьград

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Набросившийся на съёмочную группу "Вести Новосибирск" водитель попал под уголовное дело

Набросившийся на съёмочную группу "Вести Новосибирск" водитель попал под уголовное дело

Санкция статьи предусматривает пять лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов со стороны водителя большегруза, который набросился на съёмочную группу ГТРК.

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