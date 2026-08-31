Xiaomi представила умный холодильник Mijia Refrigerator Pro с автоматическим льдогенератором

Холодильник выполнен в темно-синем корпусе размером 852 × 675 × 1912 мм и весом 93 кг. В холодильной зоне предусмотрен отдельный 36-литровый отсек с регулируемой температурой, подходящий для хранения сухих продуктов, детского питания или продуктов около 0 °C.
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