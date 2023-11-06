«Все плохо. У всех, кроме Путина» — Washington Post

«Все плохо. У всех, кроме Путина», — сокрушается американское издание The Washington Post. Владимир Путин хорошо чувствует слабость своих противников, и в октябре у него было много возможностей ее ощутить, пишет колумнист WP.
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