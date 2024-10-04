Солнечная плазма накрыла Землю на 4 суток – одна магнитная буря сменит другую Евгения КомароваНедавние события на Солнце привлекли внимание астрономов, так как произошло несколько мощных вспышек, что создает предпосылки для сильных магнитных бурь на Земле.