Солнечная плазма накрыла Землю на 4 суток – одна магнитная буря сменит другую Евгения КомароваНедавние события на Солнце привлекли внимание астрономов, так как произошло несколько мощных вспышек, что создает предпосылки для сильных магнитных бурь на Земле.
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