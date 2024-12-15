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Белорусский сенатор Басков недоволен судейством в матче с Россией

Белорусский сенатор Басков недоволен судейством в матче с Россией

Бывший руководитель Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков выразил недовольство судейством в матче с командой "Россия 25" на Кубке Первого канала, передает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

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