Депутат Новичков попросит результаты проверки Урганта на иностранное влияние

Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду") заявил РИА Новости, что попросит Минюст предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.
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