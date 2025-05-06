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Депутат Новичков попросит результаты проверки Урганта на иностранное влияние

Депутат Новичков попросит результаты проверки Урганта на иностранное влияние

Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду") заявил РИА Новости, что попросит Минюст предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.

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