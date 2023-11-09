Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Увидем че гадать. Есть много в этом мире что и не снилось главным мудрецам.Новость, которую ...
  • Олег Тимофеев
    Сорос то тут причём?Как Запад смог от...
  • Олег Тимофеев
    Не так по еврейски задрав панталоны. То есть не так быстро. Все что нам втюхивают есть ложь и мерзость другова не дер...Финал СВО готов. ...

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2023 году: ответ юриста из Новосибирска

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2023 году: ответ юриста из Новосибирска

Право на отсрочку от мобилизации имеют несколько категорий граждан России.Юрист из новосибирской ЮК "Кучеренко и Помельцев" Никита Севербги перечислил категории жителей России, которые имеют право на отсрочку в случае мобилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх