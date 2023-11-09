Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2023 году: ответ юриста из Новосибирска

Право на отсрочку от мобилизации имеют несколько категорий граждан России.Юрист из новосибирской ЮК "Кучеренко и Помельцев" Никита Севербги перечислил категории жителей России, которые имеют право на отсрочку в случае мобилизации.
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